В МВД заявили, что стадион "ВЭБ-Арена" в Москве не соответствовал правилам безопасности

Стадион "ВЭБ-Арена", где проходил матч ЦСКА – "Зенит", не соответствовал правилам безопасности. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

В воскресенье, 28 ноября, петербургский "Зенит" обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:0.

После игры болельщиков ЦСКА почти час не выпускали с трибуны. За это время фанаты успели устроить фаер-шоу прямо на стадионе.

После этого несколько десятков болельщиков были задержаны полицией. Как заявлял источник ТАСС, речь идет примерно о 30 футбольных фанатах.