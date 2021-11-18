В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

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Фото: UIG/TASS
Сильное землетрясение случилось в Аргентине. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Геологической службы США.
Подземные толчки были зафиксированы в среду, 17 ноября, в провинции Сантьяго-дель-Эстеро. Эпицентр землетрясения находился в 187 километрах к северо-востоку от одноименного города.
Сила ударов составила 5,5 балла. Очаг залегал на глубине 561 километра.
По имеющейся информации, в Сантьяго-дель-Эстеро проживают порядка 354 тысяч человек. При этом данных о пострадавших и разрушениях в результате удара стихии пока не поступало.
Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали самое глубокое землетрясение на Земле. По данным исследователей, толчки произошли на глубине 751 километра в нижней мантии планеты.
До этого считалось, что подобное невозможно, поскольку давление на таком уровне гнет и деформирует камни, а не раскалывает.
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