В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Фото: UIG/TASS

Сильное землетрясение случилось в Аргентине. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Геологической службы США.

Подземные толчки были зафиксированы в среду, 17 ноября, в провинции Сантьяго-дель-Эстеро. Эпицентр землетрясения находился в 187 километрах к северо-востоку от одноименного города.

Сила ударов составила 5,5 балла. Очаг залегал на глубине 561 километра.

По имеющейся информации, в Сантьяго-дель-Эстеро проживают порядка 354 тысяч человек. При этом данных о пострадавших и разрушениях в результате удара стихии пока не поступало.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали самое глубокое землетрясение на Земле. По данным исследователей, толчки произошли на глубине 751 километра в нижней мантии планеты.

До этого считалось, что подобное невозможно, поскольку давление на таком уровне гнет и деформирует камни, а не раскалывает.