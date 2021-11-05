Прокуратура начала проверку после побега осужденного из психбольницы в Подмосковье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прокуратура Подмосковья начала проверку после побега осужденного из психбольницы в селе Троицкое Чеховского района. Об этом говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Сообщается, что сотрудники ведомства в рамках проверки планируют оценить действия ответственных должностных лиц.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Чеховской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего", – добавляется в сообщении.

Ранее стало известно, что сбежавший мужчина был осужден за убийство. По решению суда он находился в больнице на принудительном лечении. По информации некоторых источников, мужчина сбежал после конфликта с охраной.

По факту случившегося доследственную проверку организовал Следственный комитет. Сообщалось, что сотрудники ведомства проводят осмотры и опросы, а также осуществляют оперативно-разыскные мероприятия.