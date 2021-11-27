Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Несколько взрывов произошло на заводе боеприпасов в Дзержинске в Нижегородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На Заводе имени Я. М. Свердлова произошло несколько взрывов. Предварительно, пострадали двое рабочих", – сказал собеседник агентства.

Информацию о взрывах подтвердили в МЧС России.

ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" производит оборонную продукцию, взрывчатку и промышленную химию.

15 ноября взрыв с последующим возгоранием конвейера произошел в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината. В результате ЧП по всему периметру обрушилась кровля. Пострадала женщина, ее госпитализировали в ожоговый центр.

