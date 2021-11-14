Пожар произошел на складе угля в Липецке

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На складе угля металлургического комбината в Липецке произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный МЧС РФ.

"Поступила информация о пожаре, на место выехали сотрудники МЧС. Информация о масштабах происшествия уточняется", – говорится в сообщении.

Пожару предшествовал взрыв, из-за которого обрушилась кровля по всему периметру склада.

По предварительной информации, в результате случившегося пострадала женщина-рабочий. Она была извлечена из-под завалов и доставлена в больницу.

Ранее в Ульяновске загорелся склад мебели. Площадь пожара составила 4,2 тысячи квадратных метров. На место оперативно прибыли спасатели. О пострадавших не сообщалось.

