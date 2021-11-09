В Ульяновске загорелся склад мебели на площади 4,2 тыс "квадратов"

В Ульяновске загорелся склад мебели. Площадь пожара составила 4,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

Склад находится в проезде Апполона Сысцова, информация о возгорании поступила в 16:10 мск.

"На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения", – отметили в ведомстве.

Ранее пожар произошел в строящемся холодильно-складском комплексе в Санкт-Петербурге. Огонь распространился на две тысячи квадратных метров, здание частично обрушилось.

Возгорание удалось локализовать, данных о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара задействованы 110 человек и 30 единиц техники.

