Площадь пожара на складе в Петербурге выросла до 2 тыс квадратных метров

В Санкт-Петербурге загорелся крупный складской комплекс

В Санкт-Петербурге увеличилась площадь пожара в строящемся холодильно-складском комплексе. Теперь она составляет две тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Сведения о пострадавших не поступали", – говорится в сообщении.

В МЧС заявили о существующей угрозе обрушения здания.

Сообщение о пожаре на Ленсоветовской дороге в Санкт-Петербурге поступило в МЧС в 13:40 по московскому времени. Его отправились тушить 14 единиц техники и 54 человека. Позднее силы были увеличены до 110 человек и 30 единиц техники.

Ранее пожар охватил склад с елочными игрушками в подмосковном городе Коломне. В результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составляла 500 квадратных метров.