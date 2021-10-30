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Происшествия

30 октября, 22:43

На Волгоградском алюминиевом заводе произошло задымление

происшествия

Фото: ИТАР-ТАСС/ ГУ МЧС по Москве

На Волгоградском алюминиевом заводе сработала система пожаротушения из-за задымления. Пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Задымление в отдельно стоящем здании в результате плавления продукции в установке по измельчению алюминия. Пострадавших нет, сработала автоматическая система пожаротушения", – говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь помещения, где произошло задымление, составляет 14 квадратных метров. После случившегося остановили технологический процесс, проводится охлаждение оборудования.

Ранее сообщалось, что при пожаре в селе Верхневилюйск в Якутии погибли двое взрослых, пострадали трое детей. Они находятся в больнице.

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