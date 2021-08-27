Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар охватил жилой дом в Екатеринбурге. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные МЧС.

Известно, что возгорание случилось по адресу улица Мичурина, дом 98.

"Происходит возгорание кровли пятиэтажного жилого дома", – рассказали в ведомстве.

Площадь пожара составляет 780 квадратных метров. Из здания удалось эвакуировать 65 человек, в том числе 7 детей.

Как рассказал представитель экстренных служб, в пожаре, предварительно, погибли два человека.

Ранее сообщалось о пожаре на северо-западе Москвы. Там загорелся склад с ацетоном и бензином.

Площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Позднее стало известно, что пожар удалось ликвидировать.