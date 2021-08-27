Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Пожар охватил жилой дом в Екатеринбурге. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные МЧС.
Известно, что возгорание случилось по адресу улица Мичурина, дом 98.
"Происходит возгорание кровли пятиэтажного жилого дома", – рассказали в ведомстве.
Площадь пожара составляет 780 квадратных метров. Из здания удалось эвакуировать 65 человек, в том числе 7 детей.
Как рассказал представитель экстренных служб, в пожаре, предварительно, погибли два человека.
Ранее сообщалось о пожаре на северо-западе Москвы. Там загорелся склад с ацетоном и бензином.
Площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
Позднее стало известно, что пожар удалось ликвидировать.
Склад с ацетоном и бензином загорелся на северо-западе Москвы
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