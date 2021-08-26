Склад с ацетоном и бензином загорелся на северо-западе Москвы

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Пожар на площади 100 квадратных метров начался на складе на северо-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службу МЧС РФ.

"В 10:47 поступило сообщение о возгорании по адресу улица Вишневая, дом 7. Происходит возгорание в подвальном помещении лакокрасочных и строительных материалов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что людей из здания начали эвакуировать. Сведений о пострадавших не поступало.

В настоящее время пожарные занимаются ликвидацией пожара. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее пожар произошел в особняке Скакового общества в Москве. Огонь вспыхнул в неэксплуатируемом здании на Скаковой аллее, доме 16, строении 1. Позже появилась информация, что в здании загорелся мусор на площади 20 квадратных метров.

