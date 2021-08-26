Пожар ликвидирован на складе на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На северо-западе Москвы на складе удалось ликвидировать пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

"11:48 пожар локализован. В 11:50 пожар ликвидирован", – сообщили пожарные.

Ранее сообщалось, что в 10:47 поступило сообщение о возгорании по адресу улица Вишневая, дом 7. На северо-западе Москвы загорелся склад с ацетоном и бензином. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого пожар произошел в особняке Скакового общества в Москве. Огонь вспыхнул в неэксплуатируемом здании на Скаковой аллее, доме 16, строении 1. Позже появилась информация, что в здании загорелся мусор на площади 20 квадратных метров.