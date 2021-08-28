В Дагестане из-за взрыва пострадали двое детей

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Дагестане из-за взрыва газа пострадали двое детей. Их состояние остается тяжелым, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"Мальчик, которому 12 лет, получил 55% ожогов, второй подросток 13-ти лет получил 45% ожогов поверхности тела. Они находятся в реанимации Республиканской клинической больницы", – говорится в сообщении.

Накануне в Махачкале на улице Новокаякентская прогремел взрыв газа. Двое подростков, проходивших мимо здания, получили тяжелые травмы. Их госпитализировали в ожоговый центр Республиканской клинической больницы.

Следственный комитет и прокуратура Дагестана проводят проверки по факту инцидента.

"Прокуратурой республики организована проверка в связи со взрывом газа в нежилом помещении в городе Махачкале, в результате которого пострадали дети. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – добавили в надзорном ведомстве.

Ранее возле одного из складов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошло возгорание.

При ликвидации последствий взрывов и пожара, по последним данным, погибли 13 человек. 100 – получили ранения. Большинство из них – спасатели, военные, сотрудники прокуратуры.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, тела трех погибших остаются неопознанными. Поиски трех пропавших без вести человек продолжаются.