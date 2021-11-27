СК возбудил уголовное дело после ЧП на заводе в Дзержинске

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Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП на заводе ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" в Дзержинске в Нижегородской области. Дело возбуждено по статье о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов, говорится на сайте СК.

По данным следствия, на заводе произошло возгорание, в результате которого пострадали два человека. Их госпитализировали.

В МЧС России сообщили, что хлопки на территории завода прекратились, открытое горение удалось ликвидировать. Всего в тушении пожара задействованы 60 человек и 15 единиц техники.

"В 11.50 объявлена локализация пожара. В 12.04 ликвидация открытого горения", – говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следователи первого отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты регионального следственного управления.

Расследованием причин произошедшего займется комиссия, которую сформирует Волжско-Окское управление Ростехнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

"Руководитель управления и другие представители управления на месте. К вечеру будет сформирована комиссия по расследованию причин", – сказала собеседница агентства.

В субботу, 27 ноября, на заводе боеприпасов в Дзержинске произошло несколько взрывов.

ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" производит оборонную продукцию, взрывчатку и промышленную химию.

