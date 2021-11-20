"Московский спорт": Петросян стала первой фигуристкой, исполнившей четверной риттбергер

14-летняя москвичка Аделия Петросян первая фигуристка в мире, кто смог исполнить сложнейший элемент – четверной риттбергер. На Кубке России она одержала победу в произвольной программе и по сумме двух прокатов заняла второе место.

Золотой дубль оформили российские скелетонисты на первом в олимпийском сезоне этапе кубка мира. Александр Третьяков по итогам двух попыток показал лучшее время. Он опередил ближайшего преследователя из Латвии на 7 сотых секунды. Еще более убедительные цифры продемонстрировала Елена Никитина. Ее превосходство над вторым местом – одна десятая.

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