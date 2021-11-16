Сборная Англии победила Сан-Марино со счетом 10:0

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Футболисты сборной Англии крупно обыграли команду Сан-Марино в заключительном мачте отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.
Игра прошла на стадионе в Сан-Марино. Встреча завершилась победой англичан со счетом 10:0.
Четыре гола записал на свой счет нападающий Харри Кейн. Игрок отличился на 27-й, 32-й, 39-й и 42-й минутах. Кроме того, мячи забили Харри Магуайр (6), Эмиль Смит-Роу (58), Тайрон Мингз (69), Тэмми Абрахам (78), Букайо Сака (79). Еще один гол на 15-й минуте забил в свои ворота игрок сборной Сан-Марино Филиппо Фаббри.
На 68-й минуте красную карточку получил футболист хозяев Данте Росси.
В параллельных матчах группы I Польша проиграла Венгрии со счетом 1:2, при этом Албания выиграла у Андорры – 1:0.
Сборная Англии по итогам турнира заняла первое место в группе и стала участником чемпионата мира в Катаре. На второй строчке расположилась команда Польши, которая примет участие в стыковых матчах.
Сборная Сан-Марино заняла последнее место в группе, не сумев набрать ни одного очка.
Ранее сборная Италии по футболу провела вничью заключительную встречу отборочного этапа чемпионата мира против команды Северной Ирландии.
Игра прошла на стадионе в Белфасте. Матч завершился со счетом 0:0.
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