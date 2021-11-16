Швейцария опередила сборную Италии в борьбе за прямую путевку на ЧМ-2022

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Сборная Италии по футболу провела вничью заключительную встречу отборочного этапа чемпионата мира против команды Северной Ирландии.

Игра прошла на стадионе в Белфасте. Матч завершился со счетом 0:0.

В параллельной игре группы C сборная Швейцарии победила Болгарию со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Ноа Окафор (48-я минута), Рубен Варгас (57), Седрик Иттен (72) и Ремо Фройлер (90+1).

Таким образом, Швейцария заняла первое место в группе и напрямую вышла на чемпионат мира. На второй строчке закрепились действующие чемпионы Европы – сборная Италии. Им предстоят стыковые матчи, которые пройдут в марте 2022 года.

Ранее сборная РФ уступила команде Хорватии в матче отбора на ЧМ-2022. Встреча, состоявшаяся в Сплите, закончилась со счетом 1:0.

Сборная Хорватии по итогам отборочного этапа набрала 23 очка и заняла первое место в группе Н. Теперь команда отправится на чемпионат мира. Россиянам с 22 очками предстоит принять участие в стыковых матчах.