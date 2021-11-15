Названы семь возможных соперников России в стыковых матчах ЧМ-2022

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Названы 7 из 11 возможных соперников сборной России по футболу в стыковых матчах за путевку в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает News.ru.

Ими могут оказаться сборные Португалии, Швеции, Уэльса, Чехии, Шотландии, Австрии и Северной Македонии. Еще четыре команды станут известны 15 и 16 ноября, когда заключительные игры пройдут в группах C, D, G, I.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября. Прямой путевкой в Катар уже заручились сборные Сербии, Испании, Франции, Бельгии, Дании, Хорватии и Германии.

Накануне состоялся футбольный матч в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2022 года между Россией и Хорватией. Российская сборная уступила хорватам со счетом 1:0. Встреча прошла в Сплите.

Сборная Хорватии набрала 23 очка и заняла первое место в группе Н. Теперь команда отправится на чемпионат мира. Россиянам с 22 очками предстоит принять участие в стыковых матчах.

После матча тренер сборной Валерий Карпин заявил, что данное поражение является самым обидным в его тренерской карьере, но заслуженным.