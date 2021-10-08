Путин потребовал принять меры для успешного выступления россиян на Олимпиаде в Пекине

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Владимир Путин потребовал принять дополнительные меры для успешного выступления россиян на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Данным вопросом Путин поручил заняться правительству РФ, Олимпийскому комитету и общероссийской организации "Паралимпийский комитет России".
"С учетом результатов Игр XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио разработать и реализовать комплекс мер по повышению эффективности подготовки спортивных сборных команд РФ, а также принять дополнительные меры, направленные на обеспечение успешного выступления российских спортсменов на XXIV Олимпийских зимних играх и XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в Пекине", – говорится в сообщении.
Соответствующий доклад Путин поручил предоставить до 10 декабря 2021 года. Далее – ежегодно.
Ранее сообщалось, что на Олимпиаду в Пекине допустят привитых россиян. До этого в Международном олимпийском комитете заявляли, что дела спортсменов с медицинским отводом от вакцинации будут рассматриваться отдельно.
На зимнюю Олимпиаду в Пекине не допустят иностранных болельщиков
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