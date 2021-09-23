Новую форму сборной России для зимних ОИ в Пекине планируют презентовать в начале декабря

Фото: Sheldon Cooper/Zuma/ТАСС

Новую экипировку сборной России к зимним Олимпийским играм в Пекине собираются представить в начале декабря. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков.

"Я буквально позавчера общался с дизайнером нашей формы Анастасией Задориной, которая готовила форму у нас на Токио. Мы предполагаем, что в декабре у нас состоится презентация формы", – заявил Поздняков.

Он отметил, что к дате презентации ведется ряд финальных согласований по дизайну с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Официальным экипировщиком выступила компания Zasport. По словам Позднякова, после официальной презентации планируется открыть экипировочный центр, чтобы российские спортсмены вовремя получили всю одежду.

Также президент ОКР заявил о том, что прохождение ревакцинации от COVID-19 будет рекомендовано всем спортсменам сборной РФ перед зимней Олимпиадой.

Ранее стал известен девиз зимних Олимпийских игр в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Девиз создан в контексте борьбы всего мира с пандемией COVID-19.