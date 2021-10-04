Привитых российскими вакцинами спортсменов допустят на Олимпиаду в Пекине

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В зимней Олимпиаде в Пекине смогут принять участие спортсмены, привитые российскими вакцинами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет.

"Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, соответствующими международными организациями, а также официально одобренные странами или регионами, будут приняты, так что российские вакцины допустимы", – говорится в сообщении.

До этого в Международном олимпийском комитете заявляли, что дела спортсменов с медицинским отводом от вакцинации будут рассматриваться отдельно.

Иностранные болельщики не смогут посетить мероприятия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, билеты будут распространяться только среди граждан Китая.

Их смогут купить лишь те, кто будет соответствовать требованиям антиковидных протоколов. Они будут сформулированы и обнародованы позднее.