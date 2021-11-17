Главу Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям арестовали по делу о взятке

17 ноября, 23:10
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Исполняющего обязанности главы межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина заключили под стражу по делу о получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области.
"Судом удовлетворено ходатайство следователя 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области об избрании <...> меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Уточняется, что Кручинина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2019–2021 годах, занимая руководящие должности в Росприроднадзоре, будучи на территории Нижегородской области, он получал взятки за покровительство компании осуществляющей деятельность с твердыми бытовыми отходами. Всего за указанный период он получил 6,8 миллиона рублей.
Ранее суд во Владимире арестовал на два месяца врио вице-губернатора региона Григория Вишневского. Его также обвиняют в получении взятки.
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