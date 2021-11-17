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Москва 24

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Происшествия

17 ноября, 23:10

Главу Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям арестовали по делу о взятке

суды происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Исполняющего обязанности главы межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина заключили под стражу по делу о получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области об избрании <...> меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Кручинина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2019–2021 годах, занимая руководящие должности в Росприроднадзоре, будучи на территории Нижегородской области, он получал взятки за покровительство компании осуществляющей деятельность с твердыми бытовыми отходами. Всего за указанный период он получил 6,8 миллиона рублей.

Ранее суд во Владимире арестовал на два месяца врио вице-губернатора региона Григория Вишневского. Его также обвиняют в получении взятки.

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