Задержан бывший директор департамента сельского хозяйства Севастополя

12:45
Фото: crim.sledcom.ru
Бывшего директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
В отношении экс-руководителя департамента возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса РФ.
"Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что осенью прошлого года между Главным управлением потребительского рынка и лицензирования города Севастополя (после реорганизации департамент сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя) в лице его директора были заключены договоры на длительные сроки с коммерческой организацией и частным предпринимателем на размещение без проведения торгов нестационарных торговых объектов на пляже "Мыс Хрустальный" и набережной Корнилова", – говорится в сообщении.
В управлении отметили, что договоры были заключены с пониженной оплатой. Следствие считает, что эти действия повлекли причинение материального ущерба бюджету города на миллион рублей.
"После проведения ряда неотложных следственных действий следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что управляющего отделением Пенсионного фонда России по Вологодской области заподозрили в превышении своих полномочий с ущербом бюджету в размере 70 миллионов рублей. По версии правоохранителей, в 2015–2016 годах он помог одной крупной региональной строительной компании, находившейся в предбанкротном состоянии, незаконно вывести с расчетных счетов денежные средства.
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