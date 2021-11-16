Врио вице-губернатора Владимирской области подозревают во взяточничестве

16:15
Фото: avo.ru
Врио вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского подозревают в получении взятки за обещанное покровительство коммерсанту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Согласно версии следствия, Вишневский получил вознаграждение в размере не менее 600 тысяч рублей с августа по ноябрь 2021 года за общее покровительство. Его задержали во время получения очередной части взятки.
"Вишневский пообещал коммерсанту не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из государственных контрактов в курируемой сфере, а также при заключении и исполнении других контрактов", – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, следствие намерено просить суд об аресте Вишневского.
Ранее главу администрации города Белогорск Игоря Ипатко задержали в Крыму при получении взятки. Операцию провели сотрудники ФСБ.
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