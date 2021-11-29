Более 50 протоколов составлено после футбольного матча ЦСКА – "Зенит"

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Полицейские составили 51 административный протокол после футбольного матча ЦСКА – "Зенит", который завершился задержаниями болельщиков в Москве.

"Стадион, на котором проводился матч, не соответствовал требованиям, предъявляемым правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики", – сообщается на сайте "МВД Медиа".

В воскресенье, 28 ноября, петербургский "Зенит" обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:0.

После игры фанатов ЦСКА почти час не выпускали со стадиона. За это время они успели устроить фаер-шоу прямо на трибуне, после чего несколько десятков болельщиков были задержаны полицией.

Адвокат Игорь Бушамнов предположил, что задержанные болельщики могут получить как административное наказание до 15 суток, так и понести ответственность по уголовной статье. Он отметил, что наказания будут зависеть от того, как правоохранители квалифицируют данный инцидент.

"Скорее будут смотреть по видеозаписям, кто участвовал и провоцировал беспорядки. Речь может идти о мелком хулиганским и административном наказании до 15 суток, организаторам могут вменить статью 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами")", – сказал он, уточнив, что данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

В свою очередь, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков предположил, что последствием для футбольного клуба ЦСКА, чьи болельщики устроили пиротехническое шоу, может стать закрытие фанатской трибуны.

"Могут закрыть фанатскую трибуну. Могут какое-то количество матчей провести без зрителей, могут оштрафовать. Все что угодно могут. Есть дисциплинарный комитет в российском футболе. Он рассмотрит и примет решение. Безобразие!" – цитирует Колоскова Life.ru.

Он также назвал поведение фанатов ЦСКА варварством. По его мнению, действия полицейских были полностью обоснованными.

"Люди приходят, болеют за свою команду. Приходят на стадион, и вдруг тебе начинаются взрывы, горение, паника. <...> Вместо того чтобы осудить виновных, они начинают полицию обвинять. Не давайте повода, и не будет полиция вмешиваться", – добавил он.

В РПЛ пообещали провести тщательное расследование ситуации. Там также заявили, подобные события портят как имидж лиги, так и всего российского футбола в целом.