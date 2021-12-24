Суд оштрафовал ЦСКА за файер-шоу на матче с "Зенитом"

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Савеловский суд Москвы оштрафовал футбольный клуб ЦСКА на 100 тысяч рублей за файер-шоу на матче с "Зенитом" в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"АО "ПФК ЦСКА" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.32 КоАП РФ", – отметили в пресс-службе.

28 ноября после матча с одержавшим победу ФК "Зенит" фанатов ЦСКА почти час не выпускали со стадиона. За это время они успели устроить файер-шоу прямо на трибуне, после чего несколько десятков болельщиков были задержаны полицией.

Был составлен 51 административный протокол, среди задержанных оказались 12 несовершеннолетних. Позже суд на два года запретил 20 болельщикам ЦСКА посещать спортивные мероприятия, а также оштрафовал их на сумму от 15 до 20 тысяч рублей.

