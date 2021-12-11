РПЛ расследует смерть зрителя на матче "Крылья Советов" – "Рубин"

20:03
Фото: телеграм-канал Readovka
Российская премьер-лига выясняет обстоятельства смерти болельщика. Зритель скончался на трибуне после матча 18-го тура чемпионата России между самарскими клубом "Крылья Советов" и казанским "Рубином". Об этом сообщается на сайте РПЛ.
Отмечается, что в конце встречи команд мужчина почувствовал недомогание. Врачи в течение получаса пытались реанимировать болельщика, но не смогли спасти ему жизнь.
По предварительным данным, у фаната произошла внезапная остановка сердца.
РПЛ выразила соболезнования родным и близким умершего мужчины. Расследование будет проводиться совместно с самарским клубом.
Ранее сообщалось, что фанатов ЦСКА почти час не выпускали со стадиона после матча ЦСКА – "Зенит". За это время болельщики успели устроить файер-шоу прямо на трибуне, после чего несколько десятков человек были задержаны полицией.
Позже контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение наказать столичный клуб за произошедший инцидент. Два матча с участием ЦСКА в итоге пройдут без зрителей.
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