Матч РПЛ ЦСКА – "Арсенал" в случае его проведения пройдет без зрителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Футбольный матч ЦСКА – "Арсенал" в случае его проведения пройдет без зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Такое решение было принято из-за технических работ на стадионе. Рабочие исправят недостатки, которые выявили в результате встречи с "Зенитом".

"Приносим извинения нашим болельщикам за сложившуюся ситуацию", – говорится в сообщении.

Из-за непогоды обсуждается вопрос о переносе матча на другую дату, однако окончательное решение будет принято позднее в присутствии двух команд.

Ранее ЦСКА наказали за файер-шоу, которое болельщики красно-синих устроили после матча с "Зенитом" в конце ноября. Кроме того, столичный клуб должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Испытательный срок по данному решению продлится до конца сезона-2021/22.

