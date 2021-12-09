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Спорт

15:49

ЦСКА наказали закрытием фанатской трибуны на один матч за файер-шоу

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столичный футбольный клуб ЦСКА наказали за файер-шоу, которое болельщики красно-синих устроили после матча с "Зенитом" в конце ноября. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

"За необеспечение безопасности, поставившее под угрозу здоровье зрителей, – закрытие трибуны А на два домашних матча. Один из матчей – ЦСКА – "Арсенал" – реальное наказание, следующий домашний матч – условный", – цитирует главу КДК Артура Григорьянца РИА Новости.

Кроме того, столичный клуб должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Испытательный срок по данному решению продлится до конца сезона 2021/22.

28 ноября петербургский "Зенит" обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0.

После игры фанатов ЦСКА почти час не выпускали со стадиона. За это время они успели устроить файер-шоу прямо на трибуне, после чего несколько десятков болельщиков были задержаны полицией.

В МВД сообщили, что после матча был составлен 51 административный протокол, среди задержанных оказались 12 несовершеннолетних. По решению суда 20 фанатов получили запрет на посещение матчей.

Футбольные фанаты продолжают бойкотировать матчи в знак поддержки болельщиков ЦСКА

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