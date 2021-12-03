Болельщики "Зенита" покинули трибуны во время матча против "Ростова"

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Болельщики петербургского футбольного клуба "Зенит" на 60-й минуте матча против "Ростова" 17-го тура Российской Премьер-лиги покинули трибуны в знак солидарности с фанатами ЦСКА.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:2. У "Зенита" дубль сделал Клаудиньо (31-я и 69-я минуты). В составе "Ростова" отличились Дмитрий Полоз и Николай Комличенко.

В минувшее воскресенье "Зенит" обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.

После игры фанатов ЦСКА почти час не выпускали со стадиона. За это время они успели устроить файер-шоу прямо на трибуне, после чего несколько десятков болельщиков были задержаны полицией.

В МВД сообщили, что после матча был составлен 51 административный протокол, среди задержанных оказались 12 несовершеннолетних.

