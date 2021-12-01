Суд запретил 20 болельщикам посещать игры после файер-шоу на матче ЦСКА – "Зенит"

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Савеловский суд Москвы запретил 20 болельщикам посещать матчи после задержания за файер-шоу на игре ЦСКА – "Зенит". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Всего по итогам рассмотрения протоколов об административном правонарушении в отношении 20 человек было принято решение оштрафовать их на сумму от 15 до 20 тысяч рублей с запретом посещать спортивные мероприятия на срок два года", – говорится в сообщении.

Болельщиков, которые, по некоторым данным, выступают за ЦСКА, признали виновными по статье 20.31 КоАП РФ ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований"), а некоторых – в использовании пиротехники.

В воскресенье, 28 ноября, петербургский "Зенит" обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

После игры фанатов ЦСКА почти час не выпускали со стадиона. За это время они успели устроить файер-шоу прямо на трибуне, после чего несколько десятков болельщиков были задержаны полицией.

В МВД сообщили, что после матча был составлен 51 административный протокол, среди задержанных оказались 12 несовершеннолетних.

