Пятерым болельщикам ЦСКА запретили посещение игр после задержания на матче с "Зенитом"

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Савеловский районный суд запретил на два года посещение спортивных мероприятий пятерым болельщикам футбольного клуба ЦСКА после игры с футболистами "Зенита", которая завершилась многочисленными задержаниями фанатов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Скачко, Сычевскому, Гудкову, Подвойскому, Коробкову запрещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на два года", – говорится в сообщении.

Уточняется, что судом им были также назначены штрафы в размере от 15 до 20 тысяч рублей.

В воскресенье, 28 ноября, петербургский "Зенит" обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

После игры фанатов ЦСКА почти час не выпускали со стадиона. За это время они успели устроить фаер-шоу прямо на трибуне, после чего несколько десятков болельщиков были задержаны полицией.

В МВД сообщили, что после матча был составлен 51 административный протокол, среди задержанных оказались 12 несовершеннолетних.

