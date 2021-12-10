"Локомотив" уступил "Марселю" и завершил выступление в еврокубках

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Футбольный клуб "Локомотив" проиграл "Марселю" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Гол в команде победителей на 35-й минуте забил нападающий Аркадиуш Милик. Кроме того, на 80-й минуте матча был удален французский игрок Валентен Ронжье.

Таким образом, московская команда завершила выступление на еврокубках сезона – 2021/22. После шести матчей "Локомотив" набрал 2 очка.

Ранее сообщалось, что "Спартак" победил польскую "Легию" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Встреча состоялась 9 декабря и завершилась со счетом 1:0.

На 17-й минуте мяч забил Зелимхан Бакаев. "Спартак" набрал 10 очков, занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.