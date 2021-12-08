Футболисты "Зенита" сыграли вничью с английским "Челси"

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Петербургский "Зенит" сыграл вничью с английским "Челси" в заключительном туре Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 3:3.

Мячи забили Клаудиньо, Сердар Азмун и Магомед Оздоев у "Зенита", а также Ромелу Лукаку и Тимо Вернер, который попал в ворота соперников два раза.

В другом матче "Ювентус" обыграл "Мальме". В результате "Ювентус" набрал 15 очков, "Челси" – 13 очков. "Зенит" набрал 5 очков и третьим. Команда сыграет в плей-офф Лиги Европы.



Ранее сообщалось, что московское "Динамо" обыграло футбольный клуб "Уфа" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в столице и завершилась в пользу московской команды со счетом 2:0. В матче отличились Денис Макаров (29-я минута) и Арсен Захарян (86-я).

