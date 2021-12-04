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Спорт

19:24

"Спартак" в меньшинстве победил "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столичный футбольный клуб "Спартак" выиграл у грозненского "Ахмата" в матче 17-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака".

На 13-й минуте гол оформил футболист московского клуба Виктор Мозес, на 87-й отличился Квинси Промес. У гостей забил Даниил Уткин.

На 32-й минуте матча главный арбитр Виталий Мешков после использования системы видеоассистента рефери (VAR) показал красную карточку нападающему "Спартака" Александру Соболеву.

13 декабря "Спартак" встретится на выезде с "Сочи", перед этим столичному футбольному клубу предстоит матч в гостях с польской "Легией" в заключительной игре группового этапа Лиги Европы 9 декабря.

Ранее московский футбольный клуб "Спартак" победил итальянский "Наполи" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Матч группы С, который проходил в Москве, завершился со счетом 2:1 в пользу "Спартака".

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