"Спартак" победил "Наполи" в матче группового этапа футбольной Лиги Европы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московский футбольный клуб "Спартак" победил итальянский "Наполи" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Матч группы С, который проходил в Москве, завершился со счетом 2:1 в пользу "Спартака".
У красно-белых отличился Александр Соболев, забивший первый гол с пенальти. В составе итальянской команды дубль оформил Элиф Элмас.
Эта победа стала второй для московского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В игре второго тура "Спартак" в гостях выиграл "Наполи" со счетом 3:2.
"Спартак" после пяти матчей с семью очками пробился в лидеры группы С, опережая "Наполи" по дополнительным показателям. В заключительном туре 9 декабря столичный клуб в гостях сыграет с "Легией".
Ранее футболисты московского "Спартака" сыграли вничью с ФК "Локомотив" в рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Матч, который проходил на стадионе красно-белых "Открытие Банк Арена" в Москве, завершился со счетом 1:1.
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