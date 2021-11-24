"Спартак" победил "Наполи" в матче группового этапа футбольной Лиги Европы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский футбольный клуб "Спартак" победил итальянский "Наполи" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Матч группы С, который проходил в Москве, завершился со счетом 2:1 в пользу "Спартака".

У красно-белых отличился Александр Соболев, забивший первый гол с пенальти. В составе итальянской команды дубль оформил Элиф Элмас.

Эта победа стала второй для московского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В игре второго тура "Спартак" в гостях выиграл "Наполи" со счетом 3:2.

"Спартак" после пяти матчей с семью очками пробился в лидеры группы С, опережая "Наполи" по дополнительным показателям. В заключительном туре 9 декабря столичный клуб в гостях сыграет с "Легией".

Ранее футболисты московского "Спартака" сыграли вничью с ФК "Локомотив" в рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Матч, который проходил на стадионе красно-белых "Открытие Банк Арена" в Москве, завершился со счетом 1:1.