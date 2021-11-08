Вратарь "Спартака" Ребров объявил о завершении карьеры

Фото: Агентство "Москва"/Роман Кульгускин

Вратарь "Спартака" Артем Ребров завил о завершении профессиональной карьеры, сообщает News.ru.

Заявление футболист сделал на своей странице в Instagram. Он отметил, что решение принял, будучи абсолютно спокойным и уверенным в том, что делает.

"С того дня, как было сделано это фото, я боялся, что когда-то этот день настанет и нужно будет сдержать слово и завершить карьеру. И вот, после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю! Все рассуждения и выводы потом. А пока – с головой в новую жизнь", – говорится в публикации Реброва.

Голкипер играл за "Спартак" с 2011 года, проведя 113 матчей и пропустив 134 гола. Ребров стал чемпионом России в сезоне-2016/2017.

Ранее футболисты московского "Спартака" сыграли вничью с ФК "Локомотив" в рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Матч, который проходил на стадионе красно-белых "Открытие Банк Арена" в Москве, завершился со счетом 1:1.