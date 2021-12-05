"Динамо" обыграло "Уфу" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги

Фото: ТАСС/ Станислав Красильников
Московское "Динамо" обыграло футбольный клуб "Уфа" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча состоялась в столице и завершилась в пользу московской команды со счетом 2:0. В матче отличились Денис Макаров (29-я минута) и Арсен Захарян (86-я).
На шестой минуте встречи с поля удалили форварда "Уфы" Вячеслава Кротова. На 36-й минуте был удален еще один футболист гостей – защитник Эгаш Касинтура.
Со стороны "Динамо" поле покинул полузащитник команды Себастьян Шиманьский, получивший травму.
В турнирной таблице РПЛ "Динамо" располагается на втором месте, набрав 35 очков. Столичный клуб отстает на два балла от петербургского "Зенита".
В перерыве матча активная часть фанатов "Динамо" покинула трибуну. Таким образом поклонники клуба поддержали акцию протеста, связанную с инцидентом, произошедшим на матче ЦСКА – "Зенит".
В воскресенье, 28 ноября, петербургский "Зенит" обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.
После игры фанатов ЦСКА почти час не выпускали со стадиона. За это время они успели устроить файер-шоу прямо на трибуне, после чего несколько десятков болельщиков были задержаны полицией.
Позже Савеловский суд Москвы запретил 20 болельщикам посещать матчи. В ответ на это фанаты различных клубов стали массово покидать трибуны во время игр.
Футбольные фанаты продолжают бойкотировать матчи в знак поддержки болельщиков ЦСКА
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