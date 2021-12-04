Футболисты "Зенита" вынесли на руках бездомных щенков

Футболисты "Зенита" во время матча с клубом "Ростов" вышли на поле с собаками. Игроки вынесли питомцев из приютов для бездомных животных. Артему Дзюбе достался один из самых маленьких щенков. В пресс-службе "Зенита" объяснили, что своей акцией под названием "Собакам лучше дома!" они хотят обратить внимание на проблемы ответственности перед домашними животными. Кроме того, болельщики прямо во время матча могли оставить заявку, а потом забрать домой любого из питомцев.

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