В Москве до конца года появится 11 профессиональных футбольных полей

До конца года в Москве появится 11 профессиональных футбольных полей. Уже возведено 7, в перспективе еще 4 в разных районах столицы.

Например, на стадионе в Ясеневе спортсмены будут играть на искусственном покрытии, которое минимизирует вероятность получения травм при любых погодных условиях и в любое время суток.

Из этих 11 полей натуральный газон будет только на стадионе "Москвич", но благодаря системам подогрева и освещения он также будет доступен для игроков фактически круглогодично. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.