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Город

17:52

Телеведущий Евгений Попов рассказал о новом этапе реставрации храма Покрова в Филях

город

Фото: Александра Маликова

Телеведущий Евгений Попов рассказал о новом этапе реставрации храма Покрова в Филях. На его проведение правительство Москвы выделило 360 миллионов рублей.

Попов считает, что спасение храма – яркий пример результативности общих усилий.

"Для москвичей этот вопрос действительно очень важен. Его решение объединило историков, прихожан церкви, обычных жителей района. Более 2 000 подписей было собрано в защиту исторического памятника. Серьезную поддержку оказал департамент культурного наследия столицы. Нам удалось донести до правительства Москвы всю важность и актуальность проблемы. И в результате совместные усилия увенчались успехом – средства были выделены", – подчеркнул журналист.

По словам настоятеля храма иеромонаха Александра Зарубина, на реставрацию уже поступил первый транш – 90 миллионов рублей.

"Сейчас завершается очень важный этап – проверка и согласование проектно-сметной документации. В ходе реставрации необходимо выполнить много очень сложных работ. Поэтому все должно быть прописано подробно и четко", – сказал отец Александр.

Реконструировать храм планируют за три года. В ходе восстановления в кладке здания заменят кирпичи. Отмечается, что такой реставрационный кирпич производят всего два завода в России.

Кроме того, в храме будут восстановлены ступени из резного белого камня и позолочены купола. Внутри установят новые перекрытия, комфортные и безопасные как для прихожан, так и для филиала музея Андрея Рублева, который располагается на верхнем этаже.

Главный археолог столицы Леонид Кондрашев отмечает, что специалистам предстоит отреставрировать фасады, лестницу, привести в порядок окна и двери, кровлю и устроить гидроизоляцию. Контроль за ходом реконструкции будет осуществлять Мосгорнаследие.

Следить за восстановлением храма вместе с жителями планирует и Евгений Попов.

О важности спасения храма Покрова заговорили в начале этого года. Тема неоднократно поднималась в средствах массовой информации и соцсетях. Свое мнение высказывали ученые, эксперты и жители района.

Отмечалось, что в европейских буклетах храм значится в числе самых интересных туристических мест Москвы. Для обсуждения шагов по сохранению культурного наследия был проведен круглый стол, по итогам которого стало известно о выделении средств на реконструкцию.

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