Ведущий Попов намерен контролировать реставрационные работы в храме Покрова в Филях

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Тележурналист Евгений Попов сообщил о намерении контролировать работы по реставрации объектов культурного наследия. В частности, речь идет о храме Покрова в Филях.
Уточняется, что для сохранения данного объекта правительство столицы выделит 360 миллионов рублей.
"Это большая победа для всех нас. Благодаря налаженной коммуникации между властью и обществом удалось спасти один из самых знаменитых памятников культурного наследия. Сейчас важно проконтролировать, как будут использоваться выделенные средства", – отметил Попов.
Реставрация храма может занять до трех лет. В ходе работ будут заменены разрушенные кирпичи в кладке, восстановлены ступени из резного белого камня. Также необходимо будет заменить перекрытия, произвести золочение куполов.
Контролировать процесс будет департамент культурного наследия Москвы. При этом горожане также могут принимать участие в процессе и обращаться по любым вопросам в ведомство, сообщать о подозрительной активности на реставрационных площадках, фактах вандализма, ведении несанкционированных работ.
Попов уверен, что граждан необходимо через СМИ информировать о реализации проектов и о выполняемых работах. Также он отметил, что вопрос сохранения памятников культурного наследия будет включен в создаваемый им Национальный стандарт благополучия.
"Сохранение памятников культуры обеспечивает преемственность поколений. Это очень важно для построения благополучного общества. Поэтому охрана памятников истории, их реставрация – одна из составляющих Национального стандарта благополучия", – заключил журналист.
В храм в Филях, как отметил его настоятель отец Александр, приходят не только верующие жители района: на последнем этаже расположено древлехранилище филиала музея Андрея Рублева, а на первом совершаются богослужения. Священник также добавил, что примерно десять лет назад храм входил в список московских достопримечательностей в европейских путеводителях.
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