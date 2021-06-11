Евгений Попов: готовлю коллективное обращение в защиту нарышкинского наследия

Фото: Мария Попова

Журналист и ведущий программы "60 минут" Евгений Попов рассказал о спасении архитектурных памятников, входящих в наследие Нарышкиных. Его инициативу поддержали 1 200 человек.

"В Западном округе Нарышкинское наследие объединяет усадьбу XVII века и два храма – Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и Божией Матери "Знамение" в Кунцеве. Все три объекта имеют статус культурного наследия федерального значения, который предполагает защиту со стороны государства в случае повреждения или разрушения", – заявил Попов.

Журналист отметил, что ситуация с нарышкинским наследием во многом изменилась благодаря министерству культуры, которое взяло этот вопрос на личный контроль. Он выразил мнение, что повлиять на ситуацию также мог бы упрощенный процесс процедуры изъятия объектов культурного наследия у недобросовестных собственников.

Попов отметил, что многолетняя проблема объединила жителей районов Филевский парк и Фили-Давыдково в инициативную группу. Они, по его словам, пытаются совместно привлечь внимание общественности к известной усадьбе.

Ранее Попов заявил, что свыше 420 деревьев и кустарников было высажено за несколько месяцев в районах Дорогомилово, Крылатском, Раменки, Фили-Давыдково. В частности, около 200 саженцев появились во дворе одного из домов района Дорогомилово в рамках акции "Зеленые дворы району".