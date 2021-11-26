Самый большой каток столицы открылся на ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
На ВДНХ открылся самый большой каток столицы площадью свыше 20,5 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу выставки.
Каток может работать при температуре до +10 градусов, а заморозку 3,6 тонны льда обеспечивают 11 холодильных установок, рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.
По его словам, в этом сезоне посетителей ждут экскурсии на коньках об истории и архитектуре, выставки, флешмобы, комбо-билеты, а также спектакли, концерты и шоу на льду.
Вместе с открытием катка на ВДНХ начался зимний сезон. В программу торжественного открытия вошли театральные постановки на льду, цирковые представления и интерактивная программа по мотивам сказок, световые шоу, костюмированные шествия и диджей-сеты.
Кроме того, 27 ноября в рамках проекта "Спортивные сезоны" откроется "Клуб ВДНХ" по фигурному катанию.
Ледовая площадка будет работать до 27 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади 29 ноября. Первые четыре сеанса в будни будут бесплатными.
Кроме того, гостям предложат мастер-классы со звездами российского спорта. В частности, по субботам на катке будет работать чемпион мира по хоккею Алексей Яшин.
ВДНХ и ГУМ начали готовить к Новому году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: