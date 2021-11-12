Более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве в этом сезоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В ноябре – декабре этого года в столичных парках откроют более 150 катков с искусственным льдом, рассказал заммэра и глава комплекса городского хозяйства Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по подготовке 151 катка с искусственным льдом. В парках, на природных территориях и фестивальных площадках катки начнут работать в ноябре – декабре", – заявил он.
По словам Бирюкова, специалисты приступят к работам по созданию искусственного ледового покрытия, когда в столичном регионе установится стабильный минусовой температурный режим. Он пояснил, что лед на катках наращивают с помощью специальных установок.
"Вначале основание катков выровняли с помощью слоя песка, затем уложили целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с холодильным агентом – это охлаждающее вещество, за счет которого наращивается ледовое покрытие", – объяснил Бирюков.
Кроме того, на катках имеется вся необходимая инфраструктура: точки питания, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, освещение, раздевалки и туалеты. Надлежащее состояние льда обеспечивается с помощью специализированной техники.
Бирюков добавил, что на всех катках будут внимательно следить за соблюдением санитарных норм в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Как сообщалось ранее, в Москве на ВДНХ начали заливать самый большой каток города. Общая площадь катка с инфраструктурой составляет 53 тысячи квадратных метров, площадь искусственного ледового покрытия – 20,5 тысячи квадратных метров. Первых посетителей каток на ВДНХ примет в конце ноября.
В Москве заработал первый каток
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