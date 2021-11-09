ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади 29 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади в Москве 29 ноября, сообщает РИА Новости.

"Главный каток страны на Красной площади откроется по расписанию. 29 ноября, уже в 16-й раз, ГУМ-Каток откроется, чтобы дарить москвичам и гостям столицы самое праздничное настроение", – рассказали в пресс-службе площадки.

Первые четыре сеанса ГУМ-Катка в будни будут бесплатными. Кроме того, гостям предложат мастер-классы со звездами российского спорта. В частности, по субботам на катке будет работать чемпион мира по хоккею Алексей Яшин.

В интересах безопасности ГУМ-Каток будет работать с соблюдением всех действующих мер по профилактике распространения коронавируса. Посетить его можно будет по QR-коду о вакцинации от коронавируса или при наличии отрицательного ПЦР-теста. Одновременно на лед в рамках одного сеанса смогут выйти 450 человек.

Ранее стало известно, что в среду, 10 ноября, среднесуточная температура в Москве опустится ниже 0 градусов, однако спустя сутки показатели термометров вернутся к плюсовым значениям. По данным метеорологов, такая погода свидетельствует о фальстарте зимы.

