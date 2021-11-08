Названы самые популярные направления для новогодних поездок

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Самыми популярными направлениями для новогодних поездок у россиян стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований клиентов с вылетом с 30 декабря по 9 января. Оказалось, что на новогодние праздники Москву планируют посетить 27% туристов, Санкт-Петербург – 11%, а Сочи – 6,6%. Кроме того, россияне также приобретали билеты в Краснодар и Калининград.
Самым популярным зарубежным направлением у россиян стала Турция. В пятерку наиболее востребованных вошли Армения, Молдавия, Венгрия и Грузия.
При этом эксперты отметили, что в этом году заметно снизилась доля туристов, которые хотят провести новогодние праздники за границей. По мнению специалистов, это связано с возможными коронавирусными ограничениями.
Ранее россияне рассказали, куда ездили на ноябрьские праздники. Большинство респондентов (41%) отметили, что на ноябрьские выходные отправились домой к родным. В гости к друзьям поехали 14% участников опроса, а поездки по внутренним направлениям выбрали 18% туристов. В другие страны улетел каждый десятый отдыхающий.
Список стран для туризма не расширится до Нового года – АТОР
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