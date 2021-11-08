Россияне рассказали, куда ездили на ноябрьские праздники

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Специалисты сервиса "Туту.ру" провели исследование среди 1 874 пользователей, которые покупали билеты на самолет, поезд или автобус. Так, большинство (41%) респондентов отметили, что на ноябрьские выходные отправились домой к родным, сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис.
В гости к друзьям поехали 14% участников опроса, а поездки по внутренним направлениям выбрали 18% туристов. В другие страны улетел каждый десятый отдыхающий.
Несмотря на праздники и нерабочую неделю, каждый двадцатый участник опроса был в командировке. Еще 12% опрошенных рассказали, что уезжали по делам.
Ранее стало известно, что Крым и Сочи оказались самыми популярными направлениями по России на нерабочих днях, и это несмотря на введенную систему QR- кодов. Также большой спрос был на отпуск в Абхазии. Там на границе образовались заторы из машин.
Особенно популярным направлением в период праздников стали туры по Золотому кольцу. Билеты на поезда и автобусы практически были распроданы.
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