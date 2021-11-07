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Россияне рассказали, куда хотели бы поехать зимой. Об этом со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщает RT.
О зимнем путешествии уже задумывались 81% опрошенных. При этом возможность совершить поездку на долгий период есть лишь у 40% респондентов.
Более половины россиян (52%) считают идеальным местом для зимовки теплые страны. Лучшими направлениями участники опроса назвали Таиланд (19,5%), Индонезию, Бали (9%), ОАЭ (7%), Испанию (6,2%) и США (4,5%). Продолжают пользоваться популярностью Египет, Италия и Греция.
Провести в отъезде всю зиму хотели бы 48% респондентов. Остальные готовы покинуть Россию лишь на часть сезона.
Отправиться в зимнее путешествие до Нового года предпочли бы 72% россиян. Оставшиеся 28% хотели бы сделать это после новогодних праздников, чтобы застать раннюю весну. Переезжать всю зиму с одной локации на другую готовы 47% респондентов.
Ранее сообщалось, что Египет занял первое место среди популярных у россиян направлений за рубежом на предстоящие новогодние праздники. На него приходится порядка 35% заявок от общего объема по компании Tez Tour. Также в список востребованных у российских туристов направлений вошли ОАЭ (20%), Мальдивы (20%) и Турция (15%).
В АТОР сообщили, что россияне перестали покупать путевки на новогодние праздники
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