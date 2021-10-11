В туриндустрии заявили, что бронирование туров на Новый год в РФ сдвинется на месяц

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Активное бронирование отдыха по внутренним направлениям страны на новогодние праздники может сдвинуться примерно на месяц от обычного и прийтись на конец ноября – начало декабря, заявил РИА Новости гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
По словам эксперта, обычно отдыхающие бронируют туристические поездки на новогодний период в конце октября – начале ноября.
"В этом году мы ждем, что эта дата сместится с учетом того, что туристы не хотят вкладывать деньги надолго вперед, опасаясь рисков: купишь, а поездка не состоится. Дата активного бронирования может сместиться ближе к декабрю", – объяснил гендиректор.
Он уточнил, что на данный момент планирующие отдых обеспокоены эпидемиологической ситуацией в России, которая с каждым днем становится все сложнее. Так, по новым правилам, в Татарстане заполняемость отелей не должна превышать 50%.
Также эксперты в туристической области связывают снижение активности путешественников с неопределенностью в отношении мер поддержки туротрасли.
Сообщается, что сейчас власти обсуждают продление до конца следующего года отсрочки для туроператоров возврата денег за туры, которые не состоялись весной 2020 года.
Ранее стало известно, что эксперты прогнозируют снижение спроса на заграничные туры на Новый год. Из-за непонятной ситуации с пандемией многие не решаются покупать авиабилеты за рубеж и бронировать там отели.
Эксперты прогнозируют снижение спроса на заграничные туры на Новый год
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