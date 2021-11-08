Власти Крыма разъяснили правила заселения туристов в гостиницы

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru
Предъявление справок о вакцинации и соблюдение карантина не требуются для въезда на территорию Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкурортов Крыма.
"Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта", – говорится в правилах посещения и отдыха туристов.
При этом для заселения в отели, пансионаты и санатории требуется предъявить сертификат вакцинации от коронавируса либо QR-код, справку о перенесенном COVID-19 или QR-код, действующий не более полугода с момента выздоровления. Также при наличии отрицательного теста на коронавирус, который был сдан не позднее чем за 72 часа до заселения, принимаются справки о медицинском отводе от прививки.
Доступ на экскурсии также производится по предъявлению данных документов, а также по отрицательному ПЦР-тесту, сданному не ранее чем за неделю. Экскурсии в музеях проводятся только для групп из 10 человек с соблюдением социального дистанцирования и аудиогидов.
Ранее в Крыму отменили QR-коды для посещения учреждений, оказывающих госуслуги.
До этого на въезде в Севастополь досрочно закрылись блокпосты. Решение принял губернатор региона Михаил Развозжаев. Он считает, что блокпосты позволили снизить туристический поток.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: