Власти Крыма разъяснили правила заселения туристов в гостиницы

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Предъявление справок о вакцинации и соблюдение карантина не требуются для въезда на территорию Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкурортов Крыма.

"Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта", – говорится в правилах посещения и отдыха туристов.

При этом для заселения в отели, пансионаты и санатории требуется предъявить сертификат вакцинации от коронавируса либо QR-код, справку о перенесенном COVID-19 или QR-код, действующий не более полугода с момента выздоровления. Также при наличии отрицательного теста на коронавирус, который был сдан не позднее чем за 72 часа до заселения, принимаются справки о медицинском отводе от прививки.

Доступ на экскурсии также производится по предъявлению данных документов, а также по отрицательному ПЦР-тесту, сданному не ранее чем за неделю. Экскурсии в музеях проводятся только для групп из 10 человек с соблюдением социального дистанцирования и аудиогидов.

Ранее в Крыму отменили QR-коды для посещения учреждений, оказывающих госуслуги.

До этого на въезде в Севастополь досрочно закрылись блокпосты. Решение принял губернатор региона Михаил Развозжаев. Он считает, что блокпосты позволили снизить туристический поток.